Госоркестр Башкортостана выступил с приглашённым дирижёром из Татарстана

Госоркестр Башкортостана пригласил известного дирижёра из Татарстана Рустема Абязова. Маэстро связывает с Уфой творческая дружба и участие в масштабных культурных событиях, среди которых Дни искусства Татарстана в Башкортостане, «Баховский фестиваль», международный фестиваль симфонической и хоровой музыки «Белая река».

В апреле 2015 года Рустем Абязов вместе с НСО республики представил две программы современной и классической музыки, посвященных саммитам ШОС и БРИКС. На этот раз зрители смогли послушать Симфонию №2 Сергея Рахманинова и большую сюиту из балета «Шурале» Фарида Яруллина.