Прокуратура Башкирии ведёт проверку по факту аварии, в которой пострадал ребёнок

Прокуратура Башкирии намерена установить обстоятельства аварии, в которой пострадал 11-летний ребёнок.
Напомним, 30 января в Уфе 50-летний мужчина за рулём «Лада Калина» не справился с управлением и столкнулся со стоящим на остановке «Госцирк» автобусом. От удара авто отбросило на остановочный павильон и ребёнка. Мальчика экстренно госпитализировали.
Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал заместитель прокурора Октябрьского района Уфы Артур Мансуров.
Фото: прокуратура РБ.