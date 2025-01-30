Прокуратура Башкирии ведёт проверку по факту аварии, в которой пострадал ребёнок

Прокуратура Башкирии намерена установить обстоятельства аварии, в которой пострадал 11-летний ребёнок.

Фото №1 - Прокуратура Башкирии ведёт проверку по факту аварии, в которой пострадал ребёнок

Напомним, 30 января в Уфе 50-летний мужчина за рулём «Лада Калина» не справился с управлением и столкнулся со стоящим на остановке «Госцирк» автобусом. От удара авто отбросило на остановочный павильон и ребёнка. Мальчика экстренно госпитализировали.

Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал заместитель прокурора Октябрьского района Уфы Артур Мансуров.

Фото: прокуратура РБ. 

Пенальти
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии