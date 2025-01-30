В МВД по Башкирии подвели итоги работы за 2024 год

Жители республики перечислили аферистам в прошлом году более 4 миллиардов рублей. Преступления с использованием информационных технологий и телефонные мошенничества остаются злободневными темами в полиции. Если говорить в целом, уровень преступности в Башкортостане является одним из самых низких в Приволжском федеральном округе. Сегодня в Министерстве внутренних дел по республике подвели итоги оперативно-служебной деятельности в 2024 году.

В заседании коллегии МВД принял участие и глава региона. Радий Хабиров поблагодарил сотрудников ведомства за высокий профессионализм и добросовестную службу. Ряд сотрудников руководитель республики отметил государственными наградами.

Надо сказать, что в наши дни сотрудники правоохранительных органов решают многие, даже несвойственные вашей службе задачи – оказывают помощь при чрезвычайных ситуациях, спасают жизни людей при пожарах, ДТП и т.д. По итогам прошлого года сотрудники правоохранительных органов по ряду направлений заметно повысили эффективность работы. В прошлом году раскрыто почти 22 тысячи преступлений. Благодаря профилактическим мерам более чем на треть сократилось число убийств. Существенно уменьшилось количество грабежей, разбоев, краж, изнасилований. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан