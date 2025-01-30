В МВД по Башкирии подвели итоги работы за 2024 год

Жители республики перечислили аферистам в прошлом году более 4 миллиардов рублей. Преступления с использованием информационных технологий и телефонные мошенничества остаются злободневными темами в полиции. Если говорить в целом, уровень преступности в Башкортостане является одним из самых низких в Приволжском федеральном округе. Сегодня в Министерстве внутренних дел по республике подвели итоги оперативно-служебной деятельности в 2024 году.
В заседании коллегии МВД принял участие и глава региона. Радий Хабиров поблагодарил сотрудников ведомства за высокий профессионализм и добросовестную службу. Ряд сотрудников руководитель республики отметил государственными наградами.
Так, в прошлом году полицейские обеспечили безопасность при проведении порядка 10 тысяч мероприятий, в том числе во время выборов Президента России и 12-го международного форума «Россия – спортивная держава» в Уфе. В прошлом году сотрудники органов внутренних дел раскрыли около 22 тысяч преступлений.