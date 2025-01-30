Радий Хабиров провёл встречу с главным раввином России

Не доживать, а жить. Главный раввин России Берл Лазар, который прибыл с рабочим визитом в Уфу, посетил Дом для родителей «Шалом», открытый при поддержке еврейской общины в 2019 году. Пансионат для пожилых людей и ветеранов Великой Отечественной войны расположился в поселке Цветы Башкирии. Также в рамках поездки состоялась встреча с Главой Башкортостана.

Для своих постояльцев сотрудники Дома для родителей создали максимально комфортные условия. Просторные комнаты, медицинские процедуры, бассейн с оборудованием для маломобильных граждан, столовая. Берл Лазар смог пообщаться с персоналом и пожилыми людьми. Сейчас здесь проживают 20 человек. В свободное время они посещают библиотеку имени Мустая Карима и спортивный зал. Главный раввин России отметил, что в такой атмосфере жить удобно, каждый постоялец пансионата окружён заботой.

Есть чем гордиться. Я думаю, что это место даёт людям уважение. Они не только чувствуют, что кто-то о них заботится, они чувствуют себя великими, как и должны себя чувствовать. Берл Лазар, главный раввин России

Открытие пансионата для пожилых людей и ветеранов Великой Отечественной состоялось в 2019 году. В церемонии приняли участие Радий Хабиров, представители духовенства. О развитии еврейской общины в многонациональном регионе Берл Лазар смог поговорить с Главой Башкортостана и сегодня.

В Башкортостане мы живём в мире и согласии, поддерживаем друг друга. У нас не принято говорить о толерантности – мы говорим об уважении и дружбе народов. Наша еврейская община делает много добрых дел, развивает социальные проекты. Так, в 2019 году мы открыли пансионат для пожилых людей и ветеранов Великой Отечественной войны, который стал одним из лучших в республике. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В текущем году в Уфе откроется ещё один социальный объект — Центр для особенных детей. Его возведут по соседству с Синагогой. Инициатором строительства стал главный раввин Башкортостана Дан Кричевский.

В этом году уфимской еврейской общине исполняется 25 лет. И новый центр можно будет считать юбилейным подарком для всех жителей республики. Радий Хабиров в своём выступлении отметил, что Башкортостан также поможет в строительстве социального объекта.

Конечно, совместно со всей республикой, совместно с еврейской уфимской общиной мы это здание, этот центр построим. Он нам очень нужен. В республике более 20 тысяч детей, которые требуют определенной в той или иной мере социальной, медицинской реабилитации. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан