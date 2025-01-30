Радий Хабиров провёл встречу с главным раввином России

Не доживать, а жить. Главный раввин России Берл Лазар, который прибыл с рабочим визитом в Уфу, посетил Дом для родителей «Шалом», открытый при поддержке еврейской общины в 2019 году. Пансионат для пожилых людей и ветеранов Великой Отечественной войны расположился в поселке Цветы Башкирии. Также в рамках поездки состоялась встреча с Главой Башкортостана.
Для своих постояльцев сотрудники Дома для родителей создали максимально комфортные условия. Просторные комнаты, медицинские процедуры, бассейн с оборудованием для маломобильных граждан, столовая. Берл Лазар смог пообщаться с персоналом и пожилыми людьми. Сейчас здесь проживают 20 человек. В свободное время они посещают библиотеку имени Мустая Карима и спортивный зал. Главный раввин России отметил, что в такой атмосфере жить удобно, каждый постоялец пансионата окружён заботой.
Открытие пансионата для пожилых людей и ветеранов Великой Отечественной состоялось в 2019 году. В церемонии приняли участие Радий Хабиров, представители духовенства. О развитии еврейской общины в многонациональном регионе Берл Лазар смог поговорить с Главой Башкортостана и сегодня.
В текущем году в Уфе откроется ещё один социальный объект — Центр для особенных детей. Его возведут по соседству с Синагогой. Инициатором строительства стал главный раввин Башкортостана Дан Кричевский.
В этом году уфимской еврейской общине исполняется 25 лет. И новый центр можно будет считать юбилейным подарком для всех жителей республики. Радий Хабиров в своём выступлении отметил, что Башкортостан также поможет в строительстве социального объекта.
Почётным гостям было предоставлено право заложить первый камень в основание будущего центра для особенных детей. По словам Дана Кричевского, социальный объект построят на средства благотворителей и меценатов, а свои двери он откроет 31 декабря текущего года.