В Уфе жителям дома предписали покинуть свое жилье

3 месяца на выселение. Жителям одного из уфимских домов предписали в кратчайшие сроки покинуть свое жилье. Его признали непригодным к проживанию ещё в 2020 году. Однако до сих пор договориться по условиям расселения власти и люди не смогли. Недавно владельцам пришло письмо от городской службы, где им сообщили о необходимости покинуть свои квадратные метры. Вот только многим идти некуда.

Со всех щелей дует ветер, а прогнивший пол словно вот-вот обрушится. Каждый шаг может оказаться роковым в буквальном смысле, считают жители. Двухэтажка по улице Лесозаводской, 1а, говоря языком строителей, «садится», из-за чего весь дом трещит по швам.

Непригодным к проживанию общежитие признали еще в 2020 году. С тех пор ведется работа по расселению. Однако найти общий язык власти и жители так и не смогли. Людям, например, предложили другую жилплощадь, но на самой окраине города, да и с условиями, как считает Эльвина Юлдашбаева, не лучше.

Другой вариант — получить денежную компенсацию — и того хуже. Той суммы, в которую оценили квадратные метры, не то что на жилье, на первоначальный взнос по ипотеке едва ли хватит.

По словам жильцов, расселить их должны были до 31 марта 2024 года. На данный момент в очереди — 42 квартиры и два соседних дома. Накануне людям пришло уведомление с просьбой освободить помещения в течение трёх месяцев.

При расселении из аварийного дома собственникам обязаны предоставить жильё не меньше по площади. Как говорят эксперты, сейчас у муниципалитетов не так много достойных вариантов.

А вот за размер компенсации можно и нужно бороться. Начать необходимо с проведения независимой экспертизы. К проблеме подключились и депутаты Госсобрания. По словам Владимира Нагорного, шансы победить в споре с чиновниками у жильцов весьма высокие.