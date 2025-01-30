РКБ в Уфе получила премию Правительства России

Республиканская клиническая больница имени Куватова удостоена премии Правительства России в области качества. Ежегодно награда присуждается на конкурсной основе организациям за высокие результаты в области качества продукции. В стенах больницы оказывают более 2 тыс. видов медицинских услуг, в числе которых и высокотехнологичная помощь пациентам республики.

Операцию проводят не только врачи с опытом, но и молодые. Так принято в больнице — обучать сразу делом. На столе пациентка с онкологией — такое вмешательство в мире хирургии считается объемным. Для Антона Сафонова оно трудностей не вызывает, у него есть опыт проведения операции более девяти часов.

Распоряжение о присвоении премии Правительства России подписал Михаил Мишустин. Есть ряд критериев, которые должны быть соблюдены для получения высокой награды. Это качество услуг, слаженность и умение учитывать риски. В больнице шли поэтапно к премии — работа, которая велась на протяжении нескольких лет.

А еще, чтобы стать лучшей на федеральном уровне, необходимо быть современно оснащенной больницей. Благодаря нацпроекту нового оборудования в прошлом году стало больше: появились магнитно-резонансный томограф и ангиограф. Последний легко находит патологию в артериях без разрезов на теле человека. При помощи катетера в сосуд пациента вводят йодосодержащее контрастное вещество — смешиваясь с кровью, оно делает просвет сосуда видимым под рентгеном.

Ежедневно в лаборатории клиники Куватова проводится более 30 тыс. исследований. Анализы поступают со всей республики. Благодаря автоматическому сортировщику пробирки быстро определяют по видам. Сокращаются ошибки и исключается «человеческий фактор». Исследовать здесь могут редкие анализы.

Ежегодно стационарное лечение в стенах больницы получают более 30 тыс. жителей республики. Активно развивается телемедицина, после проведения онлайн-консультаций на обследование в федеральные центры направляется более 60 пациентов каждый год.