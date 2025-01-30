В Уфе прошли всероссийские соревнования по дзюдо

Они посвящены памяти заслуженного тренера России, основателя школы «Геркулес» Николая Попова. В турнире приняли участие более 200 атлетов из 24 регионов страны.

С каждым годом количество участников Всероссийских соревнований памяти Попова увеличивается. Для многих из них эти старты стали первыми в сезоне. Боролись дзюдоисты за путевки на первенство страны. Туда отправятся победители и серебряные призеры этих состязаний.

Хочу отметить, что данные соревнования являются значимыми в российском календаре, так как являются отборочными на первенство России, которое пройдет в апреле в Волгограде. Денис Матюхин, заместитель спортивного директора, руководитель департамента проведения спортивных мероприятий Федерации дзюдо России

Турнир по дзюдо памяти Попова проводится в Уфе с 2015 года. В этом году за награды боролись спортсмены до 23 лет в семи весовых категориях у юношей и у девушек.

Организация турнира на высшем уровне. Всё классно, всё четко. Регионов много приехало, за первое место мастера спорта дают. Ребятам есть куда стремится. Георгий Болотаев, участник соревнований /Московская область/

Перед началом соревнований почетным знаком Федерации дзюдо страны «Золотой пояс России» за вклад в развитие и в связи с 60-летним юбилеем был награжден Олег Алексеевич Назаров. Заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации и главный тренер сборных Республики Башкортостан.

Эта специальная награда Федерации дзюдо России, исключительная. Заслужить ее можно лишь трудом. Наш Олег Алексеевич заслужил ее за многолетний труд. За подготовку многих чемпионов страны. Очень большое количество детей он воспитал. Награда нашла своего героя. Мы очень этому рады. Владимир Кузнецов, президент федерации дзюдо Республики Башкортостан