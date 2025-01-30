В Уфе прошли всероссийские соревнования по  дзюдо

Они посвящены памяти заслуженного тренера России, основателя школы «Геркулес» Николая Попова. В турнире приняли участие более 200 атлетов из 24 регионов страны.
С каждым годом количество участников Всероссийских соревнований памяти Попова увеличивается. Для многих из них эти старты стали первыми в сезоне. Боролись дзюдоисты за путевки на первенство страны. Туда отправятся победители и серебряные призеры этих состязаний.
Турнир по дзюдо памяти Попова проводится в Уфе с 2015 года. В этом году за награды боролись спортсмены до 23 лет в семи весовых категориях у юношей и у девушек.
Перед началом соревнований почетным знаком Федерации дзюдо страны «Золотой пояс России» за вклад в развитие и в связи с 60-летним юбилеем был награжден Олег Алексеевич Назаров. Заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации и главный тренер сборных Республики Башкортостан.
Сразу пять башкирских дзюдоистов сумели завоевать медали на прошедшем турнире. Единственное золото в копилку республиканской команды принесла Светлана Ахиярова в весовой категории 57 килограммов. Кроме того, на счету башкирских дзюдоистов еще два серебра и две бронзы.