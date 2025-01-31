В Башкирии после тушения пожара обнаружили тело пожилого мужчины

В деревне Тау Иглинского района спасатели МЧС России под завалами сгоревшего частного дома обнаружили тело 61-летнего мужчины. Пожар был потушен силами МЧС, госкомитета РБ по ЧС и добровольцами. Площадь возгорания составила 24 кв.м.

Во время разбора завалов в районе веранды спасатели нашли погибшего мужчину. Предварительно, причиной возгорания могла быть неосторожность при курении.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.