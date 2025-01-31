Синоптики Башкирии рассказали о погоде в начале февраля

Согласно информации Башгидромета, сегодня, 31 января, ожидаются легкие осадки в виде снега и дождя со снегом, возможен гололед и туман. Ветер юго-западный. Температура воздуха в течение дня составит от +2 до -3°С.

В субботу, 1 февраля, в разных районах республики также могут наблюдаться небольшие осадки, включая снег и дождь со снегом. Температура воздуха ночью будет от 0 до -5°С, днем — от +2 до -3°С.