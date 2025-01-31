В Новгороде задержали парня, который в интернете издевался над девочкой из Башкирии

В Новгороде задержали 20-летнего парня, которого подозревают в издевательствах. Молодой человек утроил травлю девочке из Башкирии.

Фото №1 - В Новгороде задержали парня, который в интернете издевался над девочкой из Башкирии

Как выяснилось, парень и девочка познакомились в онлайн игре. Между ними сложились неприязненные отношения, после чего молодой человек решил подставить девочку. С апреля по ноябрь он угрожал несчастной, издевался, грубил, распространял ложную информацию. Так, он создал телеграмм-канал, используя её данные, и начал выкладывать издевательства над животными от имени девочки. Парень также нанял людей, которые расклеивали негативную информацию о девочке по Уфе.

Желая отомстить, обвиняемый в период с апреля по ноябрь 2024 года неоднократно направлял сообщения в мессенджерах с угрозами расправы, жестоко обращался с потерпевшей, распространял о ней ложную информацию, унижал человеческое достоинство и призывал свести счеты с жизнью. Также рассылал от имени родственников девушки сообщения интимного характера и с угрозами расправы соседям, знакомым и одногруппникам потерпевшей. Организовал звонки в школьные учреждения от имени потерпевшей о якобы минировании зданий, что повлекло проведение в отношении нее соответствующих проверок.

пресс-служба СК РФ по РБ

Парня нашли в Новгороде и доставили в Уфу. Он заключен под стражу.

Фото: СК РФ по РБ. 

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