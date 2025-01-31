В Новгороде задержали парня, который в интернете издевался над девочкой из Башкирии

Желая отомстить, обвиняемый в период с апреля по ноябрь 2024 года неоднократно направлял сообщения в мессенджерах с угрозами расправы, жестоко обращался с потерпевшей, распространял о ней ложную информацию, унижал человеческое достоинство и призывал свести счеты с жизнью. Также рассылал от имени родственников девушки сообщения интимного характера и с угрозами расправы соседям, знакомым и одногруппникам потерпевшей. Организовал звонки в школьные учреждения от имени потерпевшей о якобы минировании зданий, что повлекло проведение в отношении нее соответствующих проверок.

пресс-служба СК РФ по РБ