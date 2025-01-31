В Новгороде задержали парня, который в интернете издевался над девочкой из Башкирии

В Новгороде задержали 20-летнего парня, которого подозревают в издевательствах. Молодой человек утроил травлю девочке из Башкирии.
Как выяснилось, парень и девочка познакомились в онлайн игре. Между ними сложились неприязненные отношения, после чего молодой человек решил подставить девочку. С апреля по ноябрь он угрожал несчастной, издевался, грубил, распространял ложную информацию. Так, он создал телеграмм-канал, используя её данные, и начал выкладывать издевательства над животными от имени девочки. Парень также нанял людей, которые расклеивали негативную информацию о девочке по Уфе.
Парня нашли в Новгороде и доставили в Уфу. Он заключен под стражу.
Фото: СК РФ по РБ.