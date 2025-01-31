В Уфе может появиться производство бизнес-трейлеров

Новые инициативы в различных отраслях промышленности и рекреационной сфере рассмотрели на заседании Инвестиционного комитета региона. В частности, представили проект по созданию в Уфе производства и сервисного обслуживания специализированных бизнес-трейлеров.

Инвестор планирует вложить порядка 120 млн рублей и организовать выпуск мобильных пунктов общественного питания, офисов и гостиничных комплексов, а также других объектов для ведения предпринимательской деятельности. Глава республики Радий Хабиров поручил проанализировать возможность субсидирования затрат на приобретение мобильных торгово-сервисных объектов, что позволило бы развивать их производство в регионе.