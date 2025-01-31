В Башкирии поджигатель колясок и автомобиля получил 5 лет колонии

В Башкирии мужчина, поджигавший детские коляски и автомобиль, приговорен к пяти годам колонии строгого режима. Стерлитамакский городской суд также постановил, что он должен компенсировать причиненный ущерб.

По данным пресс-службы прокуратуры республики, в мае прошлого года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина с помощью зажигалки поджег две детские коляски и «Hyundai Solaris», принадлежащие местным жителям.