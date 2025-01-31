В Уфе открыли еще одного модульное здание детского лагеря

539 дополнительных мест для летнего отдыха детей за два года. Благодаря участию республики в федеральном проекте по созданию быстровозводимых корпусов на территории загородных оздоровительных лагерей Башкортостан получил 11 новых модульных зданий. Торжественное открытие одного из них с участием председателя Совета Федерации состоялось накануне.

Валентина Матвиенко в режиме видеоконференцсвязи подвела итоги реализации в стране программы, направленной на модернизацию учреждений детского отдыха. На связи с федеральным центром был лагерь «Чайка», расположенный в черте города Уфы. Здесь построили сразу два быстровозводимых модуля.