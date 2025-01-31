Из Уфы после отпуска на СВО отправилась очередная группа мобилизованных

С новыми силами за боевые задачи. К местам несения службы после двухнедельного отпуска возвращаются мобилизованные бойцы. Среди них и те, кто выполняет свой воинский долг с самого начала спецоперации.
Боец с позывным «Муха» отдых провел с семьей, а теперь торопится к боевым братьям, чтобы передать посылки и дать возможность следующей группе вернуться в отпуск на родину.
До места назначения участников специальной военной операции доставят пять комфортабельных автобусов, которые по поручению Главы Башкортостана выделяет республика. Стоит отметить, что государство поддерживает участников СВО на всех уровнях. Так, вчера состоялась очередная, 143-я отправка гуманитарного конвоя. Обрабатываются и личные вопросы, особенно связанные с семьями военнослужащих.