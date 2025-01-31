В Башкирии ветераны СВО готовятся к «Кубку Защитников Отечества»

Команда ветеранов СВО Башкортостана готовится к зимнему «Кубку Защитников Отечества». Семь спортсменов поборются за медали в трех дисциплинах по зимним видам спорта. Это лыжные гонки, биатлон и горные лыжи.

В следующем году планируют собрать и команду по следж-хоккею. В состязаниях участвуют ветераны специальной военной операции, получившие инвалидность. Некоторые из них начали заниматься спортом только после возвращения из зоны боевых действий.