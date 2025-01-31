Стали известны подробности убийства молодого парня в Башкирии

В Стерлитамаке жестоко убили 22-летнего парня, который пытался защитить девушку. В МВД рассказали подробности трагедии.

31 января около 05:30 в полицию поступило сообщение о том, что у дома на улице Артёма нашли тело с двумя колото-резаными ранами. Недалеко от бездыханного парня был найден нож.

Как удалось установить правоохранителям, парень проводил время за распитием спиртных напитков в съёмной квартире со знакомой и друзьями. Его подруге стал названивать и писать гневные сообщения бывший возлюбленный. Парень решил защитить подругу, взял телефон и грубо поговорил с оппонентом. Они решили встретиться у дома, где произошла драка с последующим убийством.