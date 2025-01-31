Уфимец лишился «Porsche Cayenne» за повторное пьяное вождение

Уфимец, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, лишился «Porsche Cayenne». Бирский межрайонный суд назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев принудительных работ, с удержанием 10% зарплаты в пользу государства. Кроме того, мужчину лишил прав на 4 года и конфисковали его дорогую иномарку.

По информации прокуратуры региона, в июне 2024 года, несмотря на уже имеющуюся судимость за вождение в нетрезвом состоянии, он снова сел за руль. Его остановили сотрудники ГАИ, которые выявили признаки опьянения. Результаты медосвидетельствования это подтвердили.