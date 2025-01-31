В Уфе прошло обучение оказанию первой помощи

Практический семинар организован по инициативе комитета Госдумы по охране здоровья, Минздрава республики и профсоюза работников здравоохранения. Навыки оказания первой помощи жизненно необходимы. Это знания, которые могут стать решающими в экстренных ситуациях, отметили сегодня специалисты.

Минуты до приезда скорой помощи драгоценны. В сентябре вступил в силу приказ Минздрава Российской Федерации, утверждён порядок оказания первой помощи.