В Уфе прошло обучение оказанию первой помощи

Практический семинар организован по инициативе комитета Госдумы по охране здоровья, Минздрава республики и профсоюза работников здравоохранения. Навыки оказания первой помощи жизненно необходимы. Это знания, которые могут стать решающими в экстренных ситуациях, отметили сегодня специалисты.
Минуты до приезда скорой помощи драгоценны. В сентябре вступил в силу приказ Минздрава Российской Федерации, утверждён порядок оказания первой помощи.
Практический семинар по оказанию первой помощи прошёл для студентов, сотрудников силовых ведомств и просто неравнодушных людей. Специалисты показали, как правильно проводить сердечно-лёгочную реанимацию, накладывать жгут, как действовать, если человек задыхается или получил ожог.