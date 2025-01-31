Волонтёры Аскинского района плетут для бойцов СВО масксети нового типа

Один из бойцов, отдающих долг Родине, уроженец Аскинского района республики, рассказал, что новый вид масксетей оказался в зоне спецоперации востребованнее. Его сборка проста: заготовку из пенопласта помещают в капрон, после чего готовые «кирпичи» связывают меж собой.

С высоты птичьего полета кажется, что вместо техники под сетью остатки разрушенных зданий и обуглившиеся кирпичи. Ученики и преподаватели первой школы села Аскино оказывают помощь нашим военнослужащим в свободное от уроков время.

Плетением маскировочных сетей, изготовлением окопных свечей и отправкой продовольствия занимаются множество неравнодушных из Аскинского района, большинство из которых – пенсионеры. Так, в музее села Аскино волонтеры создали свое объединение, а за время его существования сплели и передали более 100 масксетей.