В Башкирии за 5 лет построили более 1000 объектов придорожного сервиса

Программе развития придорожного сервиса в Башкортостане — пять лет. За это время возвели более 1000 новых объектов, столько же модернизировали. Строительство магазинов, кафе, торговых точек и заправок вдоль федеральных и региональных трасс набирает обороты. Опыт республики признан одним из лучших в стране, а саму программу развития планируют продлить еще на пять лет. Съемочная группа БСТ побывала в придорожном кафе, которое открылось меньше года назад в Благовещенском районе, и в торговом центре на окраине Уфы.

Работа за рулем выматывает. Потому Рим Мухаметов тщательно выбирает, где остановиться. Эвакуаторщик, как и дальнобойщик, ездит по всей республике. Знает уже достаточно мест, где можно перекусить и отдохнуть. Когда едет по трассе Уфа-Бирск-Янаул, мужчина каждый раз делает выбор в пользу кафе у села Удельно-Дуваней. Как он признается, здесь по-домашнему вкусно.

Объект открылся только в прошлом году и уже пользуется популярностью у проезжающих мимо водителей. Здесь стильно и уютно, в меню есть башкирские блюда. В этот проект инвестировал уфимский предприниматель. В планах у него построить еще не менее десяти таких заведений по республике.

Здесь можно найти кафе на любой вкус и кошелек. Вдоль трассы их несколько. В двух шагах находится заправка, торговая точка и шиномонтажка. Тут постарались организовать качественный придорожный сервис.

А вот на окраине Уфы возвели целый торговый центр. Здесь находятся не только магазины одежды, бутики, супермаркет, фудкорт, но и детская комната развлечений, спортивные студии, дом быта. Откроют МФЦ, отделения банков и лекторий.

Пять лет назад в республике разработали концепцию развития придорожного сервиса и начали активно работать. К тому времени было порядка 900 объектов разного уровня и качества обслуживания. Уже сейчас их количество выросло более чем в два раза. В работе находятся более 200 инвестиционных инициатив.