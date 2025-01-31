В Уфе с дачников требуют 116 миллионов рублей за свет

Об огромном долге садоводы узнали недавно, когда прочитали решения Уфимского районного суда. Согласно постановлению служителей Фемиды, люди потребили большое количество электроэнергии и не заплатили. Садоводы провели свое расследование и выяснили, что всему виной оказался бывший председатель товарищества, который тайно подключил местный трансформатор к железнодорожной опоре и занимался добычей криптовалюты.

Дом председателя СНТ и тайная комната — вот как можно было бы озаглавить эту историю из Уфимского района. Ведь, по мнению садоводов, председатель товарищества творил настоящие чудеса.

В январе 2025 года пенсионеры и жильцы СНТ «Локомотив 86» узнали, что задолжали РЖД за потребление электроэнергии более 116 миллионов рублей со всеми процентами. Новый председатель товарищества Екатерина Герасимова начала разбираться с бумагами и выяснила, что долг был предъявлен бывшему главе СНТ, а суд перенаправил его на садоводов.

Оказывается, бывший председатель СНТ предложил людям скинуться и купить новый трансформатор. Чтобы не было перебоев с электричеством. Купил. Поставил его рядом со своим домом, даже собирал взносы по счётчикам, а свет начал поступать в дома. Правда, жители слышали странный шум возле дома бывшего председателя СНТ, но не придавали этому значения.

Трубки телефона экс-председатель не берет. Но удалось попасть на территорию садового домика бывшего председателя СНТ. Его самого на месте не застали, слово держал охранник. На посту председателя СНТ он трудился неофициально и данные в налоговую не отправлял. А потом и вовсе покинул пост.

Сейчас жители СНТ требуют справедливости: они обратились в Транспортную прокуратуру и попросили сделать ответчиком по иску от РЖД бывшего председателя и привлечь его к уголовной ответственности. Сам мужчина обвинения не комментирует. По словам жителей, ферму и трансформатор он увёз.