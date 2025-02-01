В Уфе проходит хоккейный турнир памяти Даяна Мурзина

В Уфе проходит патриотический турнир памяти героя Великой Отечественной войны Даяна Мурзина. Инициатором его создания выступил хоккейный клуб «Уфа» совместно с министерством спорта республики. В соревнованиях принимают участие хоккеисты 2014 года рождения.

Всего за победу борются шесть команд. Среди участников — хоккейный клуб «Уфа», «Салават Юлаев», «Волна» из Казани, «Сокол» из Новочебоксарска, «Авто-Спартаковец» из Екатеринбурга и «Нефтяник» из Альметьевска. Основная цель проведения игр — почтить память легендарного разведчика и рассказать юным спортсменам о его подвигах.