В Уфе проходит хоккейный турнир памяти Даяна Мурзина

В Уфе проходит патриотический турнир памяти героя Великой Отечественной войны Даяна Мурзина. Инициатором его создания выступил хоккейный клуб «Уфа» совместно с министерством спорта республики. В соревнованиях принимают участие хоккеисты 2014 года рождения.

Всего за победу борются шесть команд. Среди участников — хоккейный клуб «Уфа», «Салават Юлаев», «Волна» из Казани, «Сокол» из Новочебоксарска, «Авто-Спартаковец» из Екатеринбурга и «Нефтяник» из Альметьевска. Основная цель проведения игр — почтить память легендарного разведчика и рассказать юным спортсменам о его подвигах.

Наша миссия — в первую очередь поддержать ребят, которые сегодня защищают нашу страну на СВО. Ну и, конечно, привлечь детей к спорту и патриотизму.

Антон Матренин, президент ХК «Уфа», депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан

Наша идея в воспитании подрастающей молодежи. Потому что спорт, уважение ко взрослым, закладку внутреннего стержня надо начинать в юности.

Максим Полещук, председатель Попечительского совета содружества спортивных федераций «Йэшлек»
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