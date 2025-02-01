В Башкирии состоялись лыжные соревнования памяти Самата Валеева

В Чишминском районе прошли соревнования памяти заслуженного учителя физкультуры Самата Валеева. Родное село Дурасово он превратил в кузницу чемпионов, среди которых победители мировых первенств и участники Паралимпиады. На лыжные гонки приехали ученики тренера и те, кто не был знаком с ним лично.

На старт вышли лыжники всех возрастов — от маленьких детей до опытных спортсменов. Каждый из них не только стремится к личным рекордам, но и хочет отдать дань уважения наставнику. Даже те, кто не был знаком с ним лично.

Самат Валиев проработал в средней школе села Дурасово с 1977 года вплоть до трагической гибели в 2002-ом. Заслуженный учитель республики воспитал целую плеяду чемпионов, в том числе участника Паралимпийских игр в Сиднее Тимура Таюпова. В память о тренере он тоже прошел дистанцию. Собрались на празднике и коллеги.

Именно благодаря Самату Валиеву в селе появилась собственная лыжная база, которую запроектировали в здании школьного интерната. Ее инвентарь постоянно пополняется, и воспользоваться им может любой сельчанин. Он вложил всю свою душу в развитие спорта среди молодежи. Идеи и идеалы тренера хранят и передают из поколения в поколение и в его семье.