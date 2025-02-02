В Уфе задержали двоих подозреваемых в похищении мужчины

В Уфе возбуждено уголовное дело против двух местных жителей, подозреваемых в похищении мужчины. По информации пресс-службы Следственного управления СКР по республике, 31 января в полицию поступил сигнал о том, что рядом с домом на улице Менделеева двое неизвестных избили и похитили мужчину.