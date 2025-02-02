В Уфе задержали двоих подозреваемых в похищении мужчины

В Уфе возбуждено уголовное дело против двух местных жителей, подозреваемых в похищении мужчины. По информации пресс-службы Следственного управления СКР по республике, 31 января в полицию поступил сигнал о том, что рядом с домом на улице Менделеева двое неизвестных избили и похитили мужчину.
Следователи и полицейские выяснили, где находится похищенный, а также установили личности подозреваемых. Согласно предварительным данным, мужчины нанесли побои потерпевшему и насильно посадили его в свой автомобиль.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья», сообщили в ведомстве.