В Башкирии пьяный водитель пытался уехать на неисправном авто

В селе Кабаково Кармаскалинского района нетрезвый водитель пытался уехать на неисправном автомобиле «Hyundai Accent». Информацию об этом сотрудники ГАИ получили от бдительного гражданина через чат-бот Госавтоинспекции.

Прибыв на указанный адрес, инспекторы обнаружили автомобиль и выяснили, что он находится в неисправном состоянии. 36-летний местный житель был в состоянии алкогольного опьянения. Ранее, 26 января, он уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Водителю грозит суд, который может назначить ему административный арест или штраф в размере 45 тысяч рублей. Кроме того, с ним провели беседу о возможных последствиях нарушений правил дорожного движения, сообщил главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов.