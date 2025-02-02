В Уфе завершили отделку минаретов мечети «Ар-Рахим»

Один из важнейших этапов позади. Работы по облицовке всех четырех минаретов соборной мечети «Ар-Рахим» завершены. С тем, как продвигается стройка, на этой неделе ознакомился глава республики. Радий Хабиров также обсудил дальнейший план действий. В ближайшее время предстоит монтаж кровли и отделка основного фасада здания.

Все четыре минарета мечети обрели окончательный вид. На каждом из них смонтировано примерно по 400 тонн природного камня. При отделке использовали греческий мрамор. Проект уникальный. Каждый элемент подсистемы разрабатывался индивидуально для мечети «Ар-Рахим». Учитывая вес натурального камня и особенность конструкции, монтаж занимал немало времени.

Сверху вниз. Именно такого принципа придерживаются при отделке здания. Сейчас строители подбирают оптимальные варианты для облицовки барабана центрального купола, где планируют применить керамогранит. Параллельно будут вести работы по монтажу кровли. Крыша здесь двухуровневая и в дальнейшем планируется как смотровая.

Одна из проблем на объекте – существующие оконные конструкции. Они поржавели и пришли в негодность. Ремонтировать их бесполезно, доложили главе республики. Поэтому сейчас рассматриваются варианты замены всех окон.

Соборную мечеть «Ар-Рахим» в Уфе начали возводить еще в 2006 году. Строительство велось разными инвесторами с переменным успехом и большими перерывами. В сентябре 2023-го глава региона провел совещание по вопросам возобновления работ. После этого специалисты провели комплексное обследование объекта и оценили его состояние.

«Ар-Рахим» – один из самых сложных объектов в республике, который долгое время простаивал. Поэтому мы потратили много времени на его обследование. Сейчас мы завершили первый этап – отделку минаретов. По ним был очень большой объём работы. В этом году планируем приступить к облицовке фасада – это тоже большая работа. А в следующем году необходимо начать внутреннюю отделку. Важно не останавливать стройку, жители должны видеть, что мы движемся вперёд. С Божьей помощью мы всё сделаем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Высота минаретов соборной мечети «Ар-Рахим» – почти 77 метров. Основное здание сооружения состоит из семи этажей, четыре из которых – надземные. Первый для мужчин, второй для женщин, технический и четвертый под куполом для туристов. Здание огромное, его молельные залы в будущем смогут вместить до 10 тысяч верующих.

Внешнюю отделку минаретов выполнили на 100 процентов. До конца этого года планируется полностью завершить облицовку здания. На основном фасаде будет применяться керамогранит с 3D-печатью.