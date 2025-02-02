Для журналистов и блогеров Башкирии организовали пресс-тур в Калининград

Из Уфы в Калининград. На неделе прошел пресс-тур в самый западный регион России для журналистов и блогеров Башкортостана. В рамках тура участники посетили города и достопримечательности, познакомились с историей и культурой области. Чем заняться в Калининграде, что посмотреть и что нужно знать о городе?

Так звучит единственный в России органный комплекс, который состоит из двух инструментов, соединенных между собой оптоволокном. В общей сложности 122 регистра и более 8,5 тыс. труб. Длина самой большой трубы – 10,5 м, а звучащая часть самой маленькой – всего 11 миллиметров. Установлен он в Кафедральном соборе – главном культурном и историческом месте Калининграда. Если раньше он служил как религиозное сооружение, то сейчас это музей и органный зал.

Здесь же похоронен Иммануил Кант. Человек, который кардинально изменил философию, но никогда не изменял своему распорядку дня. Каждый день ровно в определенное время выходил на прогулку, причем это был один и тот же маршрут. Погрузиться в историю и понять, как Кёнигсберг стал российским, можно в самом некогда секретном и почти неприметном месте города. Сейчас это музей-блиндаж Отто Ляша, а в годы Великой Отечественной войны – блиндаж гитлеровцев. Укрытие глубиной в 7 метров должно было выдержать любые бомбардировки и артобстрелы. Но несмотря на это, Советские войска взяли Кёнигсберг за четыре дня. Именно в этом бункере был подписан акт о капитуляции города.

Всё здесь, как 80 лет назад: стены, потолки, пол, даже обед коменданта Ляша, который так и не был съеден. В нескольких помещения воссозданы кабинеты генерала и начальника штаба Вермахта. Обустроены экспозиции с историческими сценами и разрушенными улицами города.

Добраться из Уфы до Калининграда теперь можно без пересадок. В Башкортостане налажено авиасообщение с отделенным от большой России регионом. Полеты выполняет авиакомпания Nordwind Airlines зимой два раза в неделю, летом – до трех раз. Самолёты огибают закрытые страны по нейтральным водам Балтийского моря, поэтому продолжительность полёта увеличилась. Сейчас это около четырех часов.

Путешествие по Калининградской области сравнимо с поездкой на другой край света. Регион, который по размерам чуть больше нашего Белорецкого района, совмещает в себе богатую историю, объекты культурного наследия и советские постройки. Сюда комфортно приезжать в любое время года. Летом туристов притягивает к себе море. Зимой – множество замков и музеев. Пожалуй, самый знаменитый из них находится в поселке Янтарный, где ведется единственная в мире добыча янтаря промышленным путем. Здесь вас научат отличать настоящий камень от подделок из стекла, пластмассы и эпоксидной смолы.