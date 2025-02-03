В Уфе прошёл концерт, посвящённый 100-летию композитора Наримана Сабитова

В уфимской детской музыкальной школе №1 состоялся концерт, посвященный 100-летию со дня рождения выдающегося композитора Наримана Сабитова, имя которого носит учреждение. Он был одним из самых видных композиторов республики, заслуженным деятелем искусств Башкирской АССР, лауреатом республиканской премии Салавата Юлаева.

На мероприятии прозвучали новые интерпретации произведений музыканта. Концерт состоял из нескольких блоков, включающих в себя произведения для детей, оперы и балета, вокальное творчество, прелюдии для фортепиано и произведений крупной формы.