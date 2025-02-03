В Башкирии мужчина погиб из-за забытой на плите еды

В Башкирии мужчина погиб из-за еды, сгоревшей на плите. 40-летний житель села Стерлибашево Стерлибашевского района, оставив еду разогреваться, ушел в другую комнату и уснул. По информации пресс-службы МЧС по республике, еда быстро выгорела и загорелась, в результате чего огонь распространился на стены и потолок.

Соседи сообщили о пожаре в МЧС России. Пожарные оперативно пришли на вызов, вскрыли двери квартиры и нашли мужчину без сознания. Его передали медикам. К сожалению, он не пришел в сознание и скончался в больнице.

В МЧС подчеркнули, что трагедии можно было избежать, если бы в доме был установлен пожарный извещатель.