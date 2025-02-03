В Башкирии подозреваемого в убийстве жителя Стерлитамака отправили в СИЗО

В Башкирии 20-летнего молодого человека подозревают в убийстве 22-летнего жителя Стерлитамака. 1 февраля Стерлитамакский городской суд поместил его в следственный изолятор.
В процессе выбора меры пресечения суд учел тяжесть и характер преступления, а также личные данные обвиняемого. Следователь допустил, что подозреваемый может скрыться от правоохранительных органов, если останется на свободе.
Задержание жителя Стерлибашевского района произошло в результате оперативных действий полиции. Ранее он судим не был.
Напомним, смертельный инцидент произошел в ночь на 31 января. По версии следствия, накануне погибший находился в своей съемной квартире с друзьями и знакомой, когда заметил агрессивные сообщения от бывшего парня девушки. Он взял ее телефон и начал обмениваться оскорблениями. В итоге они договорились о встрече возле дома на улице Артёма, где завязалась драка, в результате которой потерпевший получил ножевые ранения и скончался на месте.