В Гафурийском районе работает проект «Колесо истории: Красноусольский»

Знакомились с редкими экспонатами, узнавали о судьбах первых поселенцев, строительстве завода и развитии региона. В рамках проекта «Колесо истории: Красноусольский» в Гафурийском историко-краеведческом музее успели провести 28 экскурсий.

В основе этой инициативы лежит книга историка-краеведа Виктора Курмаева. Она раскрывает малоизвестные факты о Красноусольском заводе, его зданиях, многие из которых относятся к объектам культурного наследия XIX века. Для участников организовали и встречи с автором книги, где обсуждали ключевые моменты истории и делились своими открытиями.

Организовали и конкурсы рисунков и видеороликов, где школьники и студенты показывали своё видение прошлого Красноусольского. Перед этим они проходили тестирование и анкетирование, тем самым проверяли знания об истории родного края.