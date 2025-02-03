В Гафурийском районе работает проект «Колесо истории: Красноусольский»

Знакомились с редкими экспонатами, узнавали о судьбах первых поселенцев, строительстве завода и развитии региона. В рамках проекта «Колесо истории: Красноусольский» в Гафурийском историко-краеведческом музее успели провести 28 экскурсий.
В основе этой инициативы лежит книга историка-краеведа Виктора Курмаева. Она раскрывает малоизвестные факты о Красноусольском заводе, его зданиях, многие из которых относятся к объектам культурного наследия XIX века. Для участников организовали и встречи с автором книги, где обсуждали ключевые моменты истории и делились своими открытиями.
Организовали и конкурсы рисунков и видеороликов, где школьники и студенты показывали своё видение прошлого Красноусольского. Перед этим они проходили тестирование и анкетирование, тем самым проверяли знания об истории родного края.
Проект «Колесо истории: Красноусольский» стартовал в прошлом году, став победителем конкурса Фонда грантов главы республики. И теперь близится к завершению. Его ключевым результатом станет итоговое мероприятие и презентация книги Виктора Курмаева, которая послужит основой для новых экскурсий, образовательных программ и туристических маршрутов.