В Башкирии установили причину смерти монтажника, упавшего с лестницы

В Башкирии монтажник, работающий с системами вентиляции и кондиционирования, погиб после падения с лестницы. Как сообщила Гострудинспекция региона, в ноябре прошлого года сотрудники фирмы выполняли осмотр вентилятора на производственной площадке в Салавате. Во время работы монтажник упал с лестницы на высоте около 1,5 метров, ударившись головой о землю. Его доставили в больницу. К сожалению, через два дня он скончался. Судебно-медицинская экспертиза установила, что мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму — перелом основания черепа.

Согласно информации ведомства, лестница, с которой упал монтажник, была в исправном состоянии и имела резиновые ножки для предотвращения скольжения. Несмотря на то что в момент происшествия у работника не было защитной каски, он вошел на территорию компании в ней. Правила безопасности также запрещают тянуться, дотягиваться до чего-либо и вставать на «носочки».

По словам руководителя Гострудинспекции, причиной несчастного случая стали недостатки в организации работы, отсутствие контроля за соблюдением трудовой дисциплины и недостаток подготовки сотрудников в вопросах охраны труда, в частности, пострадавшему не провели вводный инструктаж.