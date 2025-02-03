В Башкирии пьяный водитель сбил женщину и получил условный срок

В Башкирии суд признал виновным водителя, который нанёс серьёзные увечья сестре своей сожительницы. Инцидент произошел в Альшеевском районе в июне 2024 года после конфликта между сожителями. В состоянии опьянения мужчина сел за руль «Мазды CX7» и, сдав назад, сбил открытой дверью свою жертву.

Суд вынес решение о назначении виновному наказания в виде трех лет условного лишения свободы с испытательным сроком на тот же период. Кроме того, его лишили водительских прав на два года. Автомобиль конфисковали в пользу государства. Приговор ещё не вступил в законную силу.