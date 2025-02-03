В Башкирии закрыли дело о смерти школьника на перемене

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал отчет о деле, связанном с гибелью 14-летнего мальчика в городе Октябрьский. Обращение к нему поступило от жительницы Башкирии. Она выразила недовольство обстоятельствами смерти своего несовершеннолетнего родственника.

В апреле 2023 года, во время игры с 12-летним знакомым, мальчику стало плохо, и он скончался в тот же день. Женщина отметила, что первая медицинская помощь не была оказана вовремя. Также две бригады скорой помощи, прибывшие на место происшествия, не были должным образом подготовлены, что могло отразиться на исходе ситуации.

Ранее Бастрыкин уже поручал подготовить доклад о данном инциденте. Следственный отдел СК России по республике проводил расследование, однако в итоге дело было закрыто.