Группа мобилизованных из Уфы отправилась на СВО после отпуска

Из Уфы в зону СВО после краткосрочного отпуска отправились мобилизованные бойцы. В течение двух недель бойцы проводили время с семьями, решали накопившиеся вопросы и отдыхали. Теперь они готовы вернуться в строй и присоединиться к своим боевым товарищам.
Торжественная церемония отправки традиционно состоялась на площади перед «Уфа-Ареной». Проводить мужчин приехали их жёны, матери, сыновья и дочери, друзья и коллеги. На передовую участников СВО по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова доставят на комфортабельном автобусе.
Напомним, в Башкортостане выплаты мужчинам, подписавшим контракт с Минобороны России, от республики увеличились. Теперь они получат разово 2 миллиона рублей, а после ежемесячно от 210 тысяч рублей в качестве зарплаты. Таким образом, в первый год службы каждый контрактник получит минимум 4,5 млн рублей. Подписать контракт можно в военном комиссариате или едином центре «Защитник».