В Уфе педагогов учат внедрять методы повышения финграмотности на уроках

Финансовая грамотность во всём. В Уфе педагоги учились внедрять современные методы повышения финграмотности учеников в различные школьные предметы, будь то ИЗО, химия или информатика. Участие приняли учителя из городов и районов республики.

Педагоги побывали на открытых уроках одной из уфимских школ, где посмотрели, какие методики по внедрению финграмотности используются здесь. А уже на хакатоне, разбившись на команды, учителя сели за решение педагогических задач.