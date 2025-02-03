Никита Богданов стал лучшим на этапе личного чемпионата России по мотогонкам на льду

Уфимец Никита Богданов снова стал лучшим на этапе личного чемпионата России по мотогонкам на льду. Состязания проходили два дня. Богданов набрал 27 очков. Он опередил Дмитрия Хомицевича из Каменска-Уральского. Третье место занял Динар Валеев из Тольятти.