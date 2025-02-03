Никита Богданов стал лучшим на этапе личного чемпионата России по мотогонкам на льду

Уфимец Никита Богданов снова стал лучшим на этапе личного чемпионата России по мотогонкам на льду. Состязания проходили два дня. Богданов набрал 27 очков. Он опередил Дмитрия Хомицевича из Каменска-Уральского. Третье место занял Динар Валеев из Тольятти.
В первую десятку вошли сразу четыре гонщика Центра технических видов спорта имени Кадырова. Соревнования прошли в городе Вятские Поляны. Предыдущий этап чемпионата в Саранске отменили из-за погодных условий. Впереди заключительный, шестой этап чемпионата, он пройдет в Красногорске.