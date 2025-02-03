Полиция нашла детей, взорвавших мощную петарду в Уфе

Полиция разбирается в обстоятельствах инцидента. Дети взорвали самодельную гранату в овраге в районе Кузнецовского затона. Местные жители сообщали, что хлопок был настолько сильный, что вызвал неоднозначную реакцию. Полицейские обнаружили публикацию видеозаписи, на которой видны вспышка и хлопок.

На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники отдела полиции №3 УМВД России по Уфе нашли участников инцидента. Ими оказались четверо несовершеннолетних в возрасте от 7 до 13 лет.