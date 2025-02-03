Верховный суд Башкирии оставил без изменения решение по главному редактору «Пруфы»

Сегодня Верховный суд республики оставил без изменения решение суда Советского района столицы в отношении главного редактора интернет-издания «Пруфы.рф» за распространение заведомо недостоверной информации. Также без удовлетворения осталась жалоба.

В декабре Марина Каримова была признана виновной за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, способных в том числе создать угрозу массового нарушения общественного порядка и безопасности. Штраф составляет 60 тыс. рублей. Решение суда в законную силу пока не вступило.