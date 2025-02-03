«Салават Юлаев» одержал победу над «Металлургом» в домашнем матче

Сегодня «Салават Юлаев» одержал долгожданную победу над магнитогорским «Металлургом». В этом сезоне уфимцам впервые удалось одолеть этого соперника.

Счёт в первом периоде открыл Никита Михайлис. После чего уфимцы отличились дважды. Во второй двадцатиминутке гости вернулись в игру и вышли вперёд. Но третий период прошёл под диктовку уфимцев, они четырежды поразили ворота соперника. Счёт матча — 6:4, победа «Салавата», и следующую игру уфимцы проведут в четверг, 6-го февраля, против «Нефтехимика» из Нижнекамска.