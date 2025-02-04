В Шаранском районе открылся новый ФАП

В селе Кир-Тлявли открылись двери нового фельдшерско-акушерского пункта. Его возвели по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Медико-санитарную помощь там будут получать более 350 человек. Это также и жители деревень Старый Тамьян, Старые Тлявли. Открытие прошло в день 90-летия Шаранского района.

Также прошло возложение цветов к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной шаранцам. Участники митинга посетили аллею, высаженную в честь уроженцев района, погибших на СВО. Руководство администрации встретилось с бойцами спецоперации и членами их семей, где обсудили вопросы поддержки. А во дворце культуры прошел праздничный концерт, где отметили передовиков производства, ветеранов и активистов общественных движений.