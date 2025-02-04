В Башкирии стартовала передвижная выставка картин известных художников

В Башкортостане стартовал культурно-образовательный проект «Передвижная выставка репродукций картин известных русских художников». Мероприятие организовано для ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Инициатором проекта выступил центр социальной поддержки «Подари радость».
Открытие выставки состоялось в уфимском семейном центре «Вместе», и в течение 2025 года она будет перемещаться по центрам содействия семейному воспитанию и соцприютам Башкортостана. Это событие подарит детям возможность прикоснуться к миру искусства и вдохновиться на творчество.
Кроме того, для детей организовали мастер-класс от заслуженного художника республики Алексея Петрикова. Он побеседовал с юными участниками, поделился своим творческим путем и секретами мастерства. Проект реализован при поддержке Главы Башкортостана Радия Хабирова и Министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики.