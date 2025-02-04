На ж/д вокзале Уфы прошла акция «Случайный вальс»

Вместе с профессиональными танцорами под знаменитую мелодию Марка Фрадкина «Случайный вальс» закружились все желающие, в их числе – представители уфимских вузов, детских подростковых клубов, молодежный совет РЖД Куйбышевской железной дороги.

Акция проходит по всей стране в девятый раз: на центральных улицах городов, на бульварах, в парках и скверах, на вокзалах и в аэропортах.