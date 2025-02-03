В Бирске открылся новый современный офис банка

Это уже формат, который зарекомендовал себя в небольших городах нашей республики, уже полюбился многим клиентам. Формат офиса небольшой, но здесь доступны абсолютно все услуги, которые есть в арсенале банка, здесь можно получить карту, можно оформить кредит, абсолютно все услуги, которые есть.

Станислав Морилов, управляющий банком ВТБ в Республике Башкортостан