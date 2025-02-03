В Бирске открылся новый современный офис банка

ВТБ продолжает развивать свою сеть на территории республики. Новый современный офис банка открылся в Бирске.
Нет привычных стоек и перегородок — минимум условностей, максимум комфортного общения. В Бирске заработало новое отделение банка ВТБ.
Это уже формат, который зарекомендовал себя в небольших городах нашей республики, уже полюбился многим клиентам. Формат офиса небольшой, но здесь доступны абсолютно все услуги, которые есть в арсенале банка, здесь можно получить карту, можно оформить кредит, абсолютно все услуги, которые есть.Станислав Морилов, управляющий банком ВТБ в Республике Башкортостан
Мы обслуживаем физических лиц, мы предоставляем весь спектр банковских услуг. Работаем с 09:00 до 18:00, в субботу-воскресенье — выходной. Ждем вас в Бирске, улица Мира, 17а.Снежана Ушакова, представитель Банка ВТБ
Сделать финансовые услуги доступными как можно большему числу жителей республики — одна из приоритетных задач ВТБ.
Мы рады, что новый банк, новые рабочие места, новые налоги для нашего района. Для населения удобно, раньше кто-то в Уфу ездил. И финансовую грамотность совместно будем улучшать.Алмаз Сибагатуллин, заместитель главы администрации Бирского района, начальник финансового управления
Сегодня на территории республики работает 33 отделения банка в 13 населенных пунктах. Новые офисы появятся и в других селах и городах Башкортостана. Там, где нет отделений, ВТБ продолжает развивать выездной сервис, чтобы услуги банка были доступнее всем жителям.