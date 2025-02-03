Резидент Межвузовского кампуса будет обучать студентов колледжей по сокращенной программе

Мы провели мониторинг колледжей, откуда к нам поступает больше всего студентов. Конечно, на первой позиции – Институт среднего профессионального образования (ИСПО) Уфимского университета науки и технологий. Среди лидеров по числу желающих продолжить обучение в нашем вузе также Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности, Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники, Уфимский топливно-энергетический колледж. Если говорить о количестве выпускников колледжей, пополнивших в этом учебном году семью студентов УУНиТ, то это более тысячи человек только в головном вузе.

Вадим Захаров, ректор УУНиТ