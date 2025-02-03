Резидент Межвузовского кампуса будет обучать студентов колледжей по сокращенной программе

Резидент Межвузовского студенческого кампуса, Уфимский университет науки и технологий разработал Атлас сотрудничества между УУНиТ и организациями среднего профессионального образования (СПО). Согласно документу, каждый институт и факультет УУНиТ смогут найти возможных партнеров. Вуз планирует внедрить учебные планы подготовки для колледжа и университета по близким образовательным программам, которые позволят ускорить обучение на 1-2 года для поступивших в университет выпускников программ СПО, а также привлечь к проведению некоторых занятий в колледже вузовских преподавателей.
Эта работа ведется во всех институтах и на всех факультетах университета, благодаря чему выпускники колледжей смогут более успешно освоить самые разные образовательные программы: от проектирования авиационных и ракетных двигателей до правового обеспечения национальной безопасности, от геодезии и дистанционного зондирования до государственного и муниципального управления.
Также ректор Уфимского университета напомнил, что с сентября 2022 года в России запущен федеральный проект «Профессионалитет», направленный на интеграцию предприятий реального сектора экономики с образовательными организациями. В него вошли уже более 250 учреждений СПО. Институт среднего профессионального образования Уфимского университета, созданный в п2024 году путем слияния Уфимского авиационного техникума и колледжа УУНиТ, также является его активным участником.
Тесное взаимодействие колледжей и университетов дает возможность пополнять контингент студентов высшего учебного заведения молодежью, которая, по сравнению с выпускниками школ, имеет более высокий уровень мотивации профессионального выбора, лучше ориентирована в отношении будущей специальности высшего образования, считают в Межвузовском кампусе.
Справочно:
Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. При поддержке национального проекта «Наука и университеты» началось проектирование и строительство 17 таких студгородков. К 2030 году количество кампусов увеличится до 25, а к 2036 году — до 40. Концепции кампусов предполагают создание уникальной и комплексной среды для индивидуального и командного развития, с большим количеством открытых образовательных пространств и трансформируемых аудиторий. Это позволит сформировать общую корпоративную культуру преподавателей, студентов и ученых.
Финансирование проекта осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также за счет внебюджетных источников. С 2025 года федеральный проект «Создание сети современных кампусов» реализуется благодаря национальному проекту «Молодежь и дети». Он направлен на создание благоприятных условий для развития молодежи, обеспечивая им возможности для образования, профессионального роста и научной карьеры.
Кампусы предоставят студентам и ученым множество новых возможностей, которые могут значительно обогатить их образовательный и научный опыт. Некоторые из этих возможностей включают доступ к передовым технологиям и лабораториям, возможность участвовать в международных исследовательских проектах, обмен знаниями с выдающимися учеными со всего мира, а также доступ к разнообразным образовательным и культурным мероприятиям.
Во многих регионах высокотехнологичная инфраструктура должна объединить сразу несколько вузов, что позволит получать не только академические знания, но и расширить круг общения, интересов и творческого самовыражения. Так, проект уфимского Межвузовского кампуса – это студенческое пространство с жилыми помещениями на 4,3 тысячи человек, учебно-научным комплексом, лабораториями, деловыми зонами, магазинами, уютными скверами и другими объектами комфортной городской среды, которые также будут доступны для всех жителей и гостей Уфы.
Фото: pravitelstvorb.ru