Жителя Уфы обвинили в жестком убийстве 10-летней давности

В Уфе местного жителя обвинили в смертельном избиении знакомого, которое было совершено 10 лет назад.

Как сообщили в Следственном комитете, в мае 2014 года в больницу доставили 35-летнего мужчину с тяжёлыми травмами. Через месяц пострадавший скончался. Врачи установили, что смерть мужчины наступила из-за осложнений от полученной тупой травмы живота. Тогда найти человека, который избил погибшего, не удалось.

В 2024 году правоохранители повторно изучили дело. Им удалось обнаружить, что незадолго до смерти мужчина вступил в конфликт с товарищем. Подозреваемого задержали – он во всём сознался. Мужчина рассказал, что конфликт у них возник на почве ревности.