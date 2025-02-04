В Башкирии три подростка серьёзно отравились

В Стерлитамаке трое подростков были госпитализированы в тяжёлом состоянии с признаками отравления.
Как сообщил заместитель начальника Управления МВД России по Стерлитамаку полковник внутренней службы Александр Солдатов, сейчас в интернете появляются инструкции о том, как использовать безрецептурные препараты для одурманивания. 6 января в больницу доставили 15-летнего подростка с признаками алкогольного и наркотического опьянения в тяжёлой степени. В 15 января два 16-летних подростка употребили рецептурный лекарственный препарат, который им спокойно продали в аптеке, и получили серьёзное отравление.
В МВД согласовали перечень совместных действий по профилактике отравления подростков лекарственными препаратами. Было предложено провести проверки аптечных сетей на факт возможной продажи несовершеннолетним рецептурных препаратов, которые они используют не по назначению, провести в школах беседы с родителями на эту тему, представителям аптечных сетей проинформировать всех фармацевтов о юридических последствиях.