В Башкирии три подростка серьёзно отравились

Как сообщил заместитель начальника Управления МВД России по Стерлитамаку полковник внутренней службы Александр Солдатов, сейчас в интернете появляются инструкции о том, как использовать безрецептурные препараты для одурманивания. 6 января в больницу доставили 15-летнего подростка с признаками алкогольного и наркотического опьянения в тяжёлой степени. В 15 января два 16-летних подростка употребили рецептурный лекарственный препарат, который им спокойно продали в аптеке, и получили серьёзное отравление.