В Башкирии по наводке жителя задержали пьяного водителя

В Башкирии сотрудники ГАИ благодаря чат-боту задержали водителя в нетрезвом состоянии. Обращение поступило от неравнодушного гражданина, который сообщил, что в селе Нижнее Бобино Мечетлинского района мужчина на «Hyundai Accent» ежедневно садится за руль пьяным.

Кроме того, было установлено, что у водителя нет действующих водительских прав. В отношении него составили протокол, сообщили в ГАИ республики.