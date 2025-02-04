Врачи Башкирии спасли жизнь малыша, который выпил уксус

В Башкирии годовалый ребёнок выпил уксус. К счастью, врачам удалось спасти жизнь малыша.
Ребёнка привезли в Мишкинскую районную больницу в крайне тяжёлом состоянии. У малыша были множественные ожоги на лице и теле, повреждения слизистых рта, горла и пищевода.
Маленький пациент получил основное лечение, был выписан. Сейчас периодически родители привозят его на этапное лечение: из-за полученного химического ожога, у него развилось рубцовое сужение пищевода, которое требует бужирования для восстановления проходимости пищи.
Фото: министерство здравоохранения РБ.