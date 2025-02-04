Врачи Башкирии спасли жизнь малыша, который выпил уксус

В Башкирии годовалый ребёнок выпил уксус. К счастью, врачам удалось спасти жизнь малыша.

Фото №1 - Врачи Башкирии спасли жизнь малыша, который выпил уксус

Ребёнка привезли в Мишкинскую районную больницу в крайне тяжёлом состоянии. У малыша были множественные ожоги на лице и теле, повреждения слизистых рта, горла и пищевода.

Из-за тяжести его состояния врачами был собран консилиум с участием специалиста из Республиканской детской клинической больницы, в ходе которого принято решение оказывать дальнейшую медпомощь в РДКБ, куда малыш был доставлен на реанимобиле. В специализированном отделении он получил все необходимое лечение в соответствии с клиническими рекомендациями.

пресс-служба министерства здравоохранения РБ 

Маленький пациент получил основное лечение, был выписан. Сейчас периодически родители привозят его на этапное лечение: из-за полученного химического ожога, у него развилось рубцовое сужение пищевода, которое требует бужирования для восстановления проходимости пищи.

Фото: министерство здравоохранения РБ. 

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