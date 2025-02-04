В Башкирии задержали вандала, разгромившего остановку

В Нефтекамске полицейские нашли вандала, который разгромил остановку. По данным пресс-службы МВД по РБ, инцидент произошёл в ноябре прошлого года. В полицию поступил сигнал о том, что на улице Карцева молодой человек разбивает стекла остановочного павильона.

Сотрудники полиции смогли установить личность виновника. Им оказался 22-летний местный житель. Как выяснилось, он праздновал свой день рождения в баре и, находясь в плохом настроении, решил оторваться на остановке.